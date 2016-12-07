В Украине стартовала природоохранная акция "Новогодняя елка-2017"

Об этом объявили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Украины.

В частности, предусматривается проведение профилактических мероприятий, проверок осуществления лесной охраной мероприятий по охране хвойных насаждений от самовольных рубок, в первую очередь селекционных плантаций и участков особо ценных и интродуцированных хвойных пород, а также лесных массивов, примыкающих к населенным пунктам, автодорогам, железным дорогам и особенно на территориях объектов природно-заповедного фонда, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

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Для обеспечения охраны лесов от незаконных рубок и соблюдения требований законодательства при реализации новогодних елок в местах продажи экологическими инспекциями в областях разработаны комплексные мероприятия и созданы рабочие группы, в состав которых включены государственные инспекторы по охране окружающей природной среды соответствующих территорий, представители органов внутренних дел, общественные организации и средства массовой информации по их согласию.

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В то же время в ведомстве напоминают, что за самовольную рубку хвойных деревьев предусмотрено админвзыскание в виде штрафа на граждан в размере от 85 до 170 грн, а на должностных лиц от 119 до 204 грн. В то же время за каждое самовольно срезанное дерево будут начислены убытки, размер которых зависит от диаметра пня срезанного дерева (минимальная сумма 118 грн 44 коп.), за самовольную рубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года в декабре-январе размер ущерба исчисляется по таксе, увеличенной в 3 раза.

В Госэкоинспекции также сообщают, что по результатам аналогичных мероприятий в прошлом году к административной ответственности были привлечены 193 человека на общую сумму 17,410 тыс. грн, а общая сумма рассчитанных убытков составила 293,04 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, на днях под Києваом задержали мужчин, которые занимались незаконной вырубкой сосен.