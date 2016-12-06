Под Киевом задержали браконьеров, которые спилили две сосны на Новый год

Об этом сообщает пресс-служба Управления превентивной деятельности полиции Киевской области.

"При проверке выяснилось, что граждане занимались незаконной вырубкой деревьев, так как разрешений на вырубку сосен не было...На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и представители Березанского лесничества", - говорится в сообщении.

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Задержанными оказались двое местных жителей 24-х и 28 лет. По их словам, новогодние елки они спилили для себя. На момент задержания одно дерево уже успели загрузить в автомобиль, второе - допиливали.

На нарушителей составлен протокол по ст. 65 КУОАП "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка". Ответственность за этот вид нарушения влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от семи до двенадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, за хвойными деревьями, которые растут возле домов, а также в парках и скверах Киева, будет усилен надзор полиции, чтобы не допустить их незаконной вырубки.