ООН призывает активно бороться за сохранение плодородных почв

Эксперты предложили взять на вооружение зернобобовые культуры, которые, с одной стороны, обеспечивают людей богатыми питательными веществами, а с другой, - оказывают положительное воздействие на почву, сообщает пресс-служба ООН.

"Почвы и зернобобовые представляют собой уникальный симбиоз, который защищает окружающую среду, повышает производительность труда, способствует адаптации к изменению климата и обеспечивает почвы и сельскохозяйственные культуры основными питательными веществами", - сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в связи с Международным днем почв, который ежегодно отмечается 5 декабря.

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Из-за деградации земель ежегодно утрачивается до 12 млн га сельскохозяйственных угодий. На сегодняшний день более трети всех почв подверглись той или иной форме деградации вследствие целого ряда причин - закисления, засоления, эрозии и урбанизации.

Эксперты уверены, что использование зернобобовых в качестве междурядных, покровных культур и в процессе севооборота, поможет восстановить здоровье почв.

Зернобобовые содержат специальные почвенные бактерии, способствующие биологической фиксации азота. Это естественный процесс, стоимость которого эквивалентна использованию синтетических удобрений на сумму в 10 млрд долл. в год.

Такие культуры как чечевица, сухие бобы и горох являются азотфиксирующими растениями и оказывают положительное воздействие на почву. В среднем, зерновые, возделываемые на полях после зернобобовых, дают на 1,5 т на га больше обычного.

Напомним, ООН призывает государства укреплять сотрудничество в управлении водными ресурсами.