Двум водно-болотным угодьям Украины предоставили статус международного значения (фото)

Об этом сообщает Урядовий портал.

Секретариат Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение принял решение относительно предоставления водно-болотным угодьям «Черемское болото» и «Пойма Семь маяков» статуса водно-болотных угодий международного значения и присвоил им номера 2272 и 2273.

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Об этом решении Рамсарский Секретариат сообщил официальным письмом от 29 ноября 2016 года. Такому решению предшествовала длительная и сложная работа по исследованию состояния экосистем и биоразнообразия этих водно-болотных угодий, определения соответствия угодий критериям Рамсарской конвенции, подготовка информационных описаний, принятие соответствующих решений на местном и государственном уровнях.

Водно-болотное угодье международного значения «Черемское болото» расположено в центре междуречья Припяти, Стохода и Стыри в пределах Волынской области. Основой водно-болотного угодья является долина древнего озера, которая заросла растительностью и представляет собой редкий подтип болот – еумезотрофное болото и торфяник с прилегающими заболоченными лесами. Среди болота расположены 2 озера Черемское и Редичи. Общая площадь водно-болотного угодья составляет 2975,7 га и по размерам это одно из крупнейших блюдцевих болот на Украинском Полесье и Европе в целом. Угодья входит в состав Черемского природного заповедника.

Водно-болотное угодье международного значения «Пойма Семь маяков» расположен в пределах Запорожской области в нижнем течении Днепра в месте впадения реки Маячки. Уникальность земли заключается в значительном разнообразии биотопов на относительно малой территории. Здесь присутствуют глубокая третичная балка с небольшой степной рекой Маячкой, пойменный лес, влажные луга и тростниковые заросли, прибрежные воды Каховского водохранилища и тому подобное. Эта территория важная для птиц во время миграций и служит местом сосредоточения биоразнообразия в антропогенно трансформированной степной зоне. Водно-болотное угодье имеет площадь 2140 га и является частью территории Национального природного парка «Великий Луг».