Германия и WWF помогут Украине сохранить пралесы в Карпатах - глава Гослесагентства

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала временно исполняющая обязанности главы Гослесагентства Кристина Юшкевич.

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"В настоящее время работы проведены на площади более 300 тысяч гектаров, - подчеркнула Юшкевич. - Пралесы Украинских Карпат составляют уникальное природное достояние, которое требует особого внимания в вопросах их охраны и сохранения. Процесс инициализации нового проекта является длительным, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и стараемся привлечь донорские средства для усовершенствования устойчивого лесоуправления в Украине. Это позволит определить ту часть древнего лесного фонда, который является не возобновляемым и нуждается в охране».

Кроме того, по словам Кристины Юшкевич, сегодня прорабатывается вопрос о начале еще нескольких проектов с ЕС, которые будут способствовать реформированию лесной отрасли Украины.