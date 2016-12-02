Россия подталкивает Донбасс к экологической катастрофе – Геращенко

Об этом она сказала собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе по результатам визита украинской делегации в штаб-квартире Альянса.

Читайте такжеЧастная американская разведка прогнозирует усиление влияния России на территории бывшего СССР

"Нам следует усилить сотрудничество в экологической сфере. Эта тема касается Донбасса, потому что РФ, не давая возможности откачать воду из затопленных шахт, не реагируя на запросы украинской стороны относительно необходимости проведения срочных ремонтных работ на определенных территориях по восстановлению инфраструктуры, водопроводов, подталкивает Донбасс к экологической катастрофе", - сказала Геращенко.

Также, по ее словам, другой темой обсуждения во время пребывания в НАТО была "противоминная деятельность и реабилитация украинских военных, не только медицинская и психологическая, но и реинтеграции в мирную жизнь". "Украина здесь реально требует серьезного опыта", - отметила Геращенко.

Кроме того, стороны обсудили вопрос противодействия российской пропаганде. «В НАТО прекрасно понимают, что Россия в рамках гибридной войны не останавливается на границах Украины. В центре этой войны уже не только ЕС, не только Европа, а Украина является страной, которая может поделиться информацией, опытом, как работает российская пропаганда, каково ее влияние на общество и как этому можно противостоять», - пояснила она. В связи с этим первый заместитель председателя ВР высказалась за то, чтобы Украина была участником всех мероприятий, на которых обсуждается тема гибридной войны.

По ее словам, также было много вопросов относительно работы в Минских группах. Геращенко подтвердила, что украинская делегация выступила с инициативой проведения в ближайшие годы в Украине заседание Парламентской ассамблеи НАТО. «По нашему мнению, эта инициатива была услышана. Теперь мы будем развивать эту тему, чтобы Украина в ближайшие годы смогла принять у себя и провести на высоком уровне ПА НАТО», - подчеркнула политик.