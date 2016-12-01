Праздник приближается: на Прикарпатье лесники выбрали главную елку Украины (видео)

На этот раз дерево выше, чем в прошлом году, - 26 метров. У елки 7-метровый размах ветвей, ей примерно 82 года.

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По человеческим меркам, шутят лесники, это дама бальзаковского возраста.

Будут рубить дерево завтра, 2 декабря. Но в лесу уже полным ходом идет подготовка. Именно эту елку киевские организаторы праздника заметили еще в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, главная елка Украины с доставкой в Киев будет стоить около 47 тыс. грн. Ее ветви украсят 1 тысячей яворовских игрушек, сверху книзу спиралью будут падать гирлянды, длина которых в целом составит 3 километра, также на елке будет 42 тыс. фонариков.

Среди игрушек будут и символы 2017 года – петушки. Игрушки будут красно-зелено-золотистой палитры цветов. Всего на елке будет 15 различных видов украшений. Их можно будет увидеть 8 декабря, когда начнут украшать елку.