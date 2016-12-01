В Закарпатской области совместно со словаками реализуют проект "Леса без барьеров"

В Закарпатском областном управлении днях состоялась встреча начальника Закарпатского ОУЛМГ Валерия Мурги и группы иностранных партнеров из Национального лесного центра (Словацкая Республика, г. Зволен) в рамках проекта «Леса для общества – леса без барьеров».

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Главная цель проекта - создание трансграничного партнерства, которое, в свою очередь, будет способствовать развитию экологического туризма и лесного образования и популяризации культурного и природного наследия на приграничных территориях. Проект имеет целью улучшить возможности многофункционального ведения лесного хозяйства путем предоставления общественных услуг для посетителей леса, туристов, детей и молодежи.

В ходе встречи главный лесовод края Валерий Мурга рассказал гостям о лесном хозяйстве Закарпатья и о перспективах его развития. В свою очередь словацкие коллеги отметили существенные отличия в системе управления лесным хозяйством Украины и Словацкой Республики, но подчеркнули, что в Закарпатье в последнее время в отрасли произошли положительные изменения.

По итогам обсуждения начальник Закарпатского ОУЛМГ Валерий Мурга и директор института лесного обучения и консультирования Милан Сарваш договорились теснее сотрудничать в области внедрения инноваций и перенимания опыта в лесной отрасли. В первую очередь речь идет о создании новых лесных рассадников и парников на территориях лесхозов Закарпатье, внедрение нового посадочного материала, а также развитие школьных лесничеств и укрепления трансграничного сотрудничества.