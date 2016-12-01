Депутаты сельсовета на Житомирщине незаконно вырубили леса более чем на три миллиона

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель прокурора Житомирской области Александр Белошицкий.

По его словам, прокуратура области выполняет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации и проведения незаконной порубки леса организованной преступной группой из шести человек в Олевском районе и других преступлений в сфере служебной деятельности.

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Установлено, что житель Олевского района - депутат сельсовета, находясь в должности директора общества с ограниченной ответственностью, с целью организации незаконных порубок леса и дальнейшей реализацией лесопродукции в Украине, в мае 2015 года организовал и возглавил преступную группу, в состав которой привлек еще пятерых односельчан, из которых один является депутатом поселкового совета Олевщины.

Таким образом организованная группа при содействии работников государственной лесной охраны, в течение июня-июля 2015 года почти ежедневно проводила незаконные порубки деревьев на территории лесных хозяйств Олевского района, в результате чего причинен существенный вред окружающей среде и государственным интересам на сумму свыше 3,2 млн грн.

Незаконная деятельность преступной группы была разоблачена совместно сотрудниками прокуратуры и управлением защиты экономики в области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

В среду, 30 ноября, прокуратура сообщила о подозрении организатору и еще одному члену преступной группы, которые являются депутатами местных советов Олевского района, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ст. 246 (незаконная порубка леса), ч. 2 ст. 364-1( злоупотребление полномочиями служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также о подозрении в незаконных вырубках сообщили другим соучастникам организованной группы .

Прокуратура области в интересах государства подала иск о возмещении подозреваемыми причиненных убытков на сумму 3,2 млн грн.