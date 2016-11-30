Google показал, как изменилась планета за три десятилетия (видео)

Если ранее инструмент позволял проследить изменения, произошедшие с планетой с 1984-го по 2012 год, то теперь авторы загрузили новые спутниковые снимки, сделанные уже в 2016-м, передает Bird In Flight.

Инструмент оформлен в виде интерактивной карты, позволяющей пользователям наблюдать, как менялось то или иное место в течение последних 32 лет. Ее можно масштабировать, изучая наиболее явные перемены.

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Также на сайте отдельно выделены 25 регионов, которые авторы посчитали самыми впечатляющими примерами изменений: на них можно наблюдать рост городов, высыхание морей и таяние ледников. Некоторые из них Google опубликовала в виде коротких таймлапсов.

Так, например, выглядит процесс высыхания Аральского моря, которое когда-то считалось четвертым по величине озером в мире.

А так выглядят изменения, произошедшие с Дохой, столицей Катара, за последние три десятилетия.