Возле Верховной Рады прошла акция против отмены моратория на экспорт леса-кругляка (фото)
12:36, 30 ноября 2016Природные ресурсы
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Сегодня, 30 ноября, возле здания Верховной Рады Украины прошла акция-протест против отмены моратория на экспорт леса-кругляка.
Возле Рады прошла акция против отмены моратория на экспорт леса-кругляка / УНИАН
Активисты из Киева, Ивано-Франковской и Львовской областей распилили и разрубили несколько деревьев, продемонстрировав, к чему приведет самовольная вырубка деревьев и уничтожение леса.
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Отметим, акция состоялась накануне круглого стола "Мораторий на экспорт леса: результаты и перспектива", который состоится в конференц-зале Верховной Рады Украины.
УНИАН
УНИАН
Напомним, австрийский эксперт в области реформ леса в Центральной и Восточной Европе Микаэль Суттер заявил, что вместо запрета экспорта древесины Украине необходимо разработать комплексную программу развития лесного хозяйства национального уровня.
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