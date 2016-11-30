Возле Верховной Рады прошла акция против отмены моратория на экспорт леса-кругляка (фото)

Активисты из Киева, Ивано-Франковской и Львовской областей распилили и разрубили несколько деревьев, продемонстрировав, к чему приведет самовольная вырубка деревьев и уничтожение леса.

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Отметим, акция состоялась накануне круглого стола "Мораторий на экспорт леса: результаты и перспектива", который состоится в конференц-зале Верховной Рады Украины.

Напомним, австрийский эксперт в области реформ леса в Центральной и Восточной Европе Микаэль Суттер заявил, что вместо запрета экспорта древесины Украине необходимо разработать комплексную программу развития лесного хозяйства национального уровня.