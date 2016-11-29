Две трети кораллов на севере Большого барьерного рифа потеряли яркие цвета

Об этом сообщили ученые Австралийского исследовательского совета (ARC), опубликовавшие во вторник данные нового исследования о состоянии Большого барьерного рифа, передает ТАСС.

По словам одного из авторов исследования профессора Терри Хьюза, причиной обесцвечивания кораллов стало аномальное повышение температуры воды в океане.

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"По нашим данным, обесцвечиванию подверглись по меньшей мере 67% кораллов мелководных районов северной части рифа протяженностью около 700 километров", - рассказал ученый, беседуя с журналистами.

"Этот регион сумел избежать обесцвечивания (во время двух предыдущих аномальных скачков температуры воды) в 1998 и 2002 годах, но в нынешнем году он пострадал наиболее серьезно", - уточнил Хьюз.

По оценке ученых, для того, чтобы восстановить естественную окраску, кораллам потребуется примерно 15 лет, но для этого должно произойти похолодание воды, чего никто пока не прогнозирует.

Большой барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии примерно на 2,5 тысячи километров.