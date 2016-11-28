В Закарпатской области начала работу комиссия Гослесагентства по проверке законности рубок деревьев

В Гослесагентстве отметили, что комиссия будет проверять факты незаконных рубок деревьев, которые были выявлены в результате анализа интерактивной карты украинских лесов.

«По результатам проверок будут внесены изменения в интерактивную карту, а при подтверждении незаконных рубок - приняты соответствующие кадровые решения», - цитирует пресс-служба временно исполняющую обязанности руководителя ведомства Кристину Юшкевич.

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Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой на заседании Кабинета министров 2 ноября представил интерактивную карту рубок леса в Закарпатской области, которая была разработана в рамках пилотного проекта по исследованию незаконных рубок деревьев на всей территории Украины.

По словам министра, исследование показало 871 участок вырубки леса общей площадью 2112,5 га (22,12 кв. км). При этом после анализа всех законных рубок на этой территории была выявлена неправомерная вырубка леса на 530 участках общей площадью 774 га (7,74 кв. км). Наибольшее количество нарушений было выявлено в Мукачевском, Перечинском и Раховском лесхозах, где общая площадь незаконных рубок составила 399 га.

Премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что Кабмин намерен бороться с незаконными рубками леса путем инициирования уголовных дел и привлечения виновных к ответственности с реальными сроками тюремного заключения.