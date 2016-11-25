Украина и Венгрия договорились совместно противостоять наводнениям на Закарпатье

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак по результатам встречи с министром национального развития Венгрии Миклошем Шестаком, передает пресс-служба министерства.

"У нас общая граница и общий интерес в природоохранной работе. Миклош Шестак хорошо знаком с проблемами наших приграничных регионов. Украинская делегация договорилась о выработке совместного плана сотрудничества, в котором, в частности, станут приоритетными вопросы благоустройства водных объектов на Закарпатье", - сообщил Семерак.

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Он отметил, что актуальными остаются вопросы усиления сотрудничества между Украиной и Венгрией относительно усовершенствования систем прогнозирования и мониторинга наводнений, а также возможностей аккумулирования паводкового стока в горных и равнинных местностях.

"В течение последних лет, в частности при финансовой помощи Венгрии, проводятся работы по модернизации совместной информационно-измерительной системы "Тиса", которая предназначена для прогнозирования паводков и принятия мер по защите территорий от возможных затоплений. Учитывая это, Украина заинтересована в привлечении специалистов и поддержке этого проекта", - отметил Семерак.

В то же время он подчеркнул, что все же первоочередным направлением международного сотрудничества Украины с Венгрией является переход на европейские стандарты эксплуатации и обслуживания приграничных гидротехнических сооружений, обработка и передача информации по вопросам противопаводковой защиты, чрезвычайных ситуаций, гидрометеорологии, качества пограничных вод и учета использования водных ресурсов.