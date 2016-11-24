На Житомирщине вырастили почти 670 тысяч елок для новогодних праздников

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Гослесхозы Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства вырастили 669 тысяч новогодних елок для новогодних праздников. Плантации новогодних елей созданы в лесохозяйствах области на площади почти 900 гектаров.

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Также сообщается, что отпуск новогодних елок будет осуществляться с обязательной маркировкой самоклеящимися этикетками со штрих-кодом.

Информацию о происхождении новогодней елки, где она выращена и или легально заготовлена, каждый желающий может получить по штрих-коду на официальном сайте Государственного предприятия «Инновационно-Аналитический Центр» в разделе «Проверка елки».

Как отмечают в пресс-службе, возле контор лесничеств, рассадников, на рекреационных площадках, вдоль автодорог области, на рынках сел, поселков и городов лесохозяйственные предприятия откроют 149 торговых точек для реализации елок. Кроме того, в каждом лесхозе определены ответственные лица и консультативные телефоны, по которым можно получить необходимую информацию о новогодние елки.

Информацию о размещении торговых площадок, ответственных лиц гослесхозов, номера телефонов для справок и тому подобное можно получить и на официальном веб-сайте Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.