В Киеве возле золоотвала ТЭЦ вандалы срезали 5 молодых тополей

Об этом сообщает пресс-служба департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

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Отмечается, что ул. Здолбуновская является экологически неблагоприятной из-за того, что на озере Горячка расположен золоотвал ТЭЦ-4, и тополя являются защитой от золовой пыли.

"Кому мешали эти деревья? Улица Здолбуновская является экологически неблагоприятной из-за золоотвала ТЭЦ-4 на озере Горячка. Тополя - единственная буферная защита от золовой пыли. По факту нанесения ущерба имуществу предприятия и экологии района КП СЗН Дарницкого района г. Киева обратилось в полицию", - сказано в сообщении.