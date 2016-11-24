В Киеве возле золоотвала ТЭЦ вандалы срезали 5 молодых тополей
16:03, 24 ноября 2016Природные ресурсы
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В Киеве возле озера Горячка на ул. Здолбуновской неизвестные срезали 5 молодых тополей.
На озере Горячка расположен золоотвал ТЭЦ-4, и тополя являются защитой от золовой пыли / Фото facebook.com/blagodepkmda
Об этом сообщает пресс-служба департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.
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Отмечается, что ул. Здолбуновская является экологически неблагоприятной из-за того, что на озере Горячка расположен золоотвал ТЭЦ-4, и тополя являются защитой от золовой пыли.
"Кому мешали эти деревья? Улица Здолбуновская является экологически неблагоприятной из-за золоотвала ТЭЦ-4 на озере Горячка. Тополя - единственная буферная защита от золовой пыли. По факту нанесения ущерба имуществу предприятия и экологии района КП СЗН Дарницкого района г. Киева обратилось в полицию", - сказано в сообщении.
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