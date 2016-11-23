ООН призывает государства укреплять сотрудничество в управлении водными ресурсами

Об этом на заседании Совета безопасности ООН "Вода и мир и безопасность" заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что нередко из соображений национальной безопасности государства прибегают к односторонним мерам в вопросе управления международными водотоками, что может вызвать негативную реакцию со стороны соседних стран.

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"Изменения климата будут усугублять эти проблемы, особенно в том, что касается трансграничных водных бассейнов. Необходимо добиваться координации в управлении реками, протекающими по территории разных стран, а их примерно 260, и другими трансграничными водными бассейнами", - заявил генсек ООН.

Он также подчеркнул, что трудности с доступом к воде могут стать причиной роста напряженности и внутри стран. В этой связи глава ООН напомнил о борьбе за скудные водные ресурсы в Дарфуре и в Афганистане.

Участники заседания Совета Безопасности ООН призвали все государства мирно разрешать споры относительно совместного использования водных ресурсов и доступа к ним.

На сегодняшний день пресная вода составляет 2% общего объема запасов воды на планете, а вода, которую человечество может использовать для своих нужд - лишь 0,02%.

Уже сегодня с дефицитом питьевой воды сталкиваются 1,7 млрд человек - они потребляют ее меньше необходимого минимума, установленного ООН и составляющего тысячу кубометров на одного человека в год.

Напомним, дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% жителей Земли.