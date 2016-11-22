Столичная прокуратура требует запретить застройку 1 га зеленой зоны в Святошинском районе

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Прокуратура города Киева в судебном порядке требует признать отсутствие у частного предприятия права на использование земельного участка рекреационного назначения в Святошинском районе столицы под жилищное строительство", - говорится в сообщении.

Прокуратурой установлено, что этот земельный участок еще в 2000 году был отведен обществу для обслуживания санатория-профилактория без изменения его целевого назначения.

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Однако на основании решения Хозяйственного суда г. Севастополя, принятого 24 марта 2014 года, то есть уже после аннексии Крыма Россией, незаконно изменено целевое назначение земельного участка – с рекреационного на "строительство и обслуживание жилых домов".

В связи с этим прокуратурой Киева предъявлен иск в суд о признании отсутствующим права на использование предприятием земельного участка для строительства жилого комплекса.

Сейчас иск находится на рассмотрении в Хозяйственном суде Киева.