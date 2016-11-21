В Житомирской области разоблачили схему незаконного экспорта лесоматериалов в одну из стран Азии

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Житомирской области, разоблачили схему в эти выходные.

Дельцы из коростышевского предприятия с иностранными инвестициями, количество которых сейчас устанавливается, скупали в Житомирской области неучтенную и незаконно вырубленную сосновую древесину. Потом ее легализовали через ряд подконтрольных коммерческих структур Луганской и Харьковской областей и после получения разрешения на экспорт переправляли за пределы Украины.

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Таким образом коммерсанты вывезли за границу почти 800 кубических метров древесины минимальной оценочной стоимостью 2 млн грн.

При очередной попытке экспорта по поддельным документам соснового пиловника правоохранители изъяли контейнер с лесопродукцией.

Продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Точный размер нанесенного государству ущерба и реальные объемы незаконно вывезенного леса сейчас выясняются.