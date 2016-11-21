В Харьковской области браконьеры избили полицейского

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Купянского отдела полиции от егеря. С его слов стало известно, что он во время дежурства делал объезд территории и увидел охотящихся браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области, передает 057.ua.

На место происшествия сразу выехал старший инспектор разрешительной системы и следственно-оперативная группа. Увидев сотрудников полиции, неизвестные начали бежать, при этом двое из браконьеров пытались сопротивляться работнику полиции и избили его.

Читайте такжеПограничники задержали браконьеров с незаконно выловленной рыбой на сумму более 1 млн гривень

Браконьеров задержали. Правонарушителями оказались два брата, 25 и 28 лет, которые являются жителями Краснокутского района. Именно они оказали сопротивление правоохранителям. Также разоблачен 25-летний житель села Моначиновка Купянского района.

Во время осмотра двора жителя Купянского района были изъяты туша кабана, две шкуры диких кабанов, зарегистрированный карабин марки «CZ-527», карабин марки «MOZBERG», более 30 патронов различного калибра и незарегистрированное охотничье оружие. Кроме этого правоохранители обнаружили принадлежности для охоты - бинокль, тепловизор.

Мужчины задержаны согласно ст. 208 УПК Украины, они находятся в изоляторе временного содержания Купянского ОП.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкции данных статей предусматривают меру наказания в виде лишения свободы на 5 лет.