Под Мариуполем поймали браконьеров, которые нанесли государству ущерб на 44 тысячи гривень (фото)

Пограничный наряд отдела "Ялта" изъял у нарушителей сетки и более 60 рыбин пеленгаса. Об этом сообщает местный портал 0629.ua со ссылкой на Донецкий пограничный отряд.

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Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 44 тысячи гривень. На граждан составлены материалы административного и уголовного производства.

Для дальнейших разбирательств мужчин передали работникам Нацполиции.