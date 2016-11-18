Под Мариуполем поймали браконьеров, которые нанесли государству ущерб на 44 тысячи гривень (фото)

19:15, 18 ноября 2016
Природные ресурсы
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При патрулировании в населенном пункте Бабах-Тарама пограничники задержали двух браконьеров.

0629.ua

Пограничный наряд отдела "Ялта" изъял у нарушителей сетки и более 60 рыбин пеленгаса. Об этом сообщает местный портал 0629.ua со ссылкой на Донецкий пограничный отряд.

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0629.ua

Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 44 тысячи гривень. На граждан составлены материалы административного и уголовного производства.

Для дальнейших разбирательств мужчин передали работникам Нацполиции.

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