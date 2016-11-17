Госрыбагентство на год запретило промышленный вылов рыбы в Южном Буге и Днестровском водохранилище

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года Госрыбагентство приостанавливает промышленный вылов рыбы на реке Южный Буг в пределах Винницкой области и Днестровском водохранилище в пределах Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областей», - говорится в сообщении.

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При этом любительское и спортивное рыболовство в этих водоемах по-прежнему разрешено.

По данным пресс-службы, Госрыбагентство приняло решение о временном приостановлении промышленного вылова в связи с обращениями Черновицкого, Хмельницкого и Винницкого областных советов. За это время ведомство намерено провести полные ихтиологические исследования и установить точное количество рыбы, которое промышленники могут вылавливать, не нанося вреда популяции водных биоресурсов.

«Соответственно, Госрыбагентство не будет распределять квоты на промышленное рыболовство на этих водоемах на 2017 год. Распределение квот будет возобновлено только после проведения полноценных ихтиологических исследований», - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по данным главы Госрыбагентства, рыболовецкие предприятия Украины с начала года увеличили вылов рыбы во внутренних водоемах на около 20% за счет постепенного выведения отечественного рыбного хозяйства из тени.

В сентябре 2015 года Минагропрод и Госрыбагентство инициировали создание рыбного патруля, чтобы заменить действующие органы рыбоохраны по примеру Национальной полиции. Пилотный рыбный патруль в Киеве и Киевской области приступил к работе 16 июня 2016 года.

За время работы рыбного патруля в одной только Киевской области инспекторы провели около 420 проверок, в ходе которых обнаружили более 500 нарушений. Общая сумма ущерба, который браконьеры нанесли рыбному хозяйству, оценивается в 1,15 млн грн.