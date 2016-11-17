В экспорте леса Украина будет соответствовать стандартам мировой торговли - Кубив

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив после обсуждения Cтратегии развития малого и среднего предпринимательства в Киеве.

«Этот фундаментальный документ должен, во-первых, полностью защищать принципы и стратегию развития лесной отрасли Украины, во-вторых, мы говорим о цепи добавленной стоимости, то есть о переработке, третье - вопрос принципов ЕС, которые говорят о принципах открытости рынка и исполнения условий. Если это все будет согласовано, в результате мы получим качественный документ», - заявил Степан Кубив.

По словам первого вице-премьер-министра, документ разрабатывался представителями министерств экономического развития и торговли, аграрной политики и продовольствия, специалистами лесной отрасли и промышленниками и предпринимателями перерабатывающей отрасли. Предложения правительства рассматривали в комитете Верховной Рады по вопросам экономической политики, после чего направили европейским экспертам.

«Документ должен быть, первое, продискутирован. Второе, эксперты должны дать плюс. Третье, итоговая дискуссия должна состояться на площадке Верховной Рады. И в четвертых, этот документ должен отвечать требованиям уже подписанных документов Украины с ЕС», - отметил Степан Кубив.

Он также уточнил, что решение об отмене моратория на экспорт леса будет приниматься в Верховной Раде.

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«Если документ будет фундаментально проработан, значит, он будет принят, - отметил Степан Кубив. - Украина должна быть страной в стандартах мировых норм. Это будет правильно».

Как сообщалось, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон о 10-летнем запрете экспорта лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз кругляка, кроме сосны, действует с 1 ноября 2015 года, а на древесные породы сосны запрет будет введен с 1 января 2017 года.

По словам главы Представительства Европейского Союза в Украине Хьюга Мингарелли, отмена запрета на экспорт леса является условием получения Украиной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

За отмену моратория выступают и эксперты. В ходе круглого стола «Экспорт леса: в поисках компромисса», который состоялся в прошлую пятницу в Киеве, они назвали главными угрозами запрета на вывоз леса-кругляка инвестиционную непривлекательность, браконьерские вырубки, упадок лесхозов и потерю качества украинской древесины.