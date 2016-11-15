Пловцы со всего мира решили привлечь внимание к экологическим проблемам Мертвого моря (видео)

14:43, 15 ноября 2016
Природные ресурсы
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25 пловцов разного возраста из разных уголков планеты взялись спасти Мертвое море от осушения международным заплывом.

Мертвое море спасают от осушения пловцы со всего мира / Скриншот из видео

Об этом говорится в сюжете ТСН на 1+1.

Дистанцию от иорданского берега до израильского они планируют преодолеть за 7 часов. Стартовали сегодня на рассвете.

Цель такого подвига единственная – привлечь внимание мира к ухудшению экологической ситуации и значительному уменьшению размеров Мертвого моря из-за промышленной деятельности.

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