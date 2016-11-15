В Госрыбагентстве говорят, что постепенно выводят отрасль из тени

Рыболовецкие предприятия Украины с начала года увеличили вылов рыбы во внутренних водоемах на около 20% за счет постепенного выведения отечественного рыбного хозяйства из тени, сообщил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив в ходе пресс-конференции.

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«По состоянию на июль у нас динамика увеличения вылова во внутренних водоемах составляла около 40% - но это не увеличение объемов вылова, это фактически уменьшение теневого сектора. По состоянию на сейчас, я думаю, мы можем говорить про плюс 20%», - сказал он.

Отдельно Ковалив сообщил о результатах вылова рыбы в водоемах Киевской области. Так, за отчетный период рыболовецкие предприятия увеличили вылов рыбы на Каневском водохранилище на 57%, или на 186 тыс. тонн, а на Киевском – на 30%, или на 585 тыс. тонн.

«Увеличение состоялось за счет того, что предприятия начали показывать свои более реальные объемы вылова», - подчеркнул глава ведомства.

Он сообщил, что за время работы рыбного патруля в Киевской области инспекторы провели около 420 проверок, в ходе которых обнаружили более 500 нарушений. Общая сумма ущерба, который браконьеры нанесли рыбному хозяйству, оценивается в 1,15 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия и Государственное агентство рыбного хозяйства (Госрыбагентство) инициировали создание рыбного патруля в сентябре 2015 года, чтобы заменить действующие органы рыбоохраны по примеру Национальной полиции. Пилотный рыбный патруль в Киеве и Киевской области приступил к работе 16 июня 2016 года.

Госрыбагентство использует опыт запуска этого патруля для всех областей Украины в течение 2016 года. Также в этом году в Украине будет введена электронная система мониторинга вылова и сертификат происхождения рыбы, которые позволят создать на водоемах систему контроля европейского качества. Запуск рыбного патруля по всей Украине, по подсчетам Госрыбагентства, обойдется в 200 млн грн.