Гослесагентство усилило охрану хвойных лесов накануне новогодних праздников

Об этом сообщила на своей странице в Facebook временно исполняющая обязанности главы Гослесагентства Кристина Юшкевич.

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"Рейдовые бригады гослесохраны будут вместе с сотрудниками Национальной полиции и Госэкоинспекции, общественными инспекторами по охране окружающее среды и представителями СМИ выявлять правонарушителей", - написала она.

Также она отметила, что любой желающий сможет ознакомиться с объемами, местами и ценами реализации новогодних елок на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов.

Кроме того, по словам Юшкевич, каждая законно срубленная елка будет маркироваться самоклейными этикетками, с помощью которых можно будет узнать происхождение дерева онлайн.

Как сообщал УНИАН, Гослесагентство в разработанном им законопроекте предлагает увеличить максимальные штрафы за незаконную рубку леса в 10 раз - до 17 тыс. грн, тогда как сейчас они составляют от 800 до 1700 грн.

Также Гослесагентство намерено ввести штрафы для предпринимателей, которые купили деревья без документов об их происхождении. Размер их будет составлять от 8,5 до 17 тыс. грн с конфискацией древесины.

В 2015 году в Украине лесная охрана зафиксировала более 1,7 тыс. незаконных рубок, объем которых составил 24,1 тыс. кубометров, что нанесло государству ущерб в размере 84,7 млн грн. За нарушения Государственное агентство лесных ресурсов привлекло к дисциплинарной ответственности 1086 должностных лиц и уволило 108 служащих, в том числе некоторых руководителей лесозаготовительных предприятий.