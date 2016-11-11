Гослесагентство намерено вместе с экспертами из Германии и Австрии провести учет украинских лесов

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Гослесагентства Кристина Юшкевич на своей странице в Facebook, комментируя результаты встречи с руководителями данных европейских ведомств.

Читайте такжеГослесагентство засадило новыми деревьями 90% прошлогодних вырубок

«Мы планируем начать широкомасштабный трехсторонний международный проект, который будет реализовываться в Украине. Он будет направлен, в частности, на осуществление полноценного государственного учета лесов и ведение государственного лесного кадастра», - написала она.

Юшкевич отметила, что из-за устаревших данных учета леса Гослесагентству сложно эффективно осуществлять охрану и защиту деревьев, контролировать рациональное использование лесного фонда Украины, воспроизводство лесов, осуществлять систематический надзор за качественными и количественными изменениями лесов.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой и министр сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водного хозяйства Австрии Андре Рупрехтер подписали меморандум о сотрудничестве в лесной сфере.

Территория восстановления леса предприятиями Гослесагентством в первом полугодии 2016 года составила 44,9 тыс. га, или 90% площади сплошных рубок деревьев в 2015 году.

В частности, было посажено 32,2 тыс. га лесных культур, из которых 2,4 тыс. га новых лесов. Площадь природного восстановления составила 12,7 тыс. га.