ООН: дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% жителей Земли

Он направлен на повышение осведомленности о взаимозависимости воды, экологии и изменения климата. Мероприятие было организовано под эгидой ЮНЕСКО.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено использованию новых технологий для решения проблем, связанных с дефицитом воды, и климатическими последствиями глобального потепления.

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На Конференции состоялась презентация первой глобальной системы наблюдения за выпавшими осадками в режиме реального времени с помощью приложения «IRain». Кроме того, прошла сессия по укреплению международного сотрудничества в сфере гидрологии.

Участники целого ряда семинаров и встреч, которые состоялись в рамках Конференции в Марокко, отмечали, что вода является основой обеспечения продовольственной стабильности во всем мире, здоровья человека, производства энергии, промышленного производства и биологического разнообразия.

Делегаты подчеркивали, что дефицит пресной воды нередко становится причиной конфликтов, а наводнения ведут к гибели людей, разрушениям, повреждению водных резервуаров и распространению фекалий из выгребных ям, что чревато ростом случаев инфекционных заболеваний. Они предлагали пути решения возникающих проблем, связанных с изменением климата и водой.

По данным ООН, к 2050 году на планете будет достаточно водных ресурсов для обеспечения потребностей девятимиллиардного населения, но они будут распределены неравномерно. Деградация окружающей среды и изменения климата приведут к сокращению их запасов во многих развивающихся странах.

Эксперты призвали государства и частный сектор вкладывать больше инвестиций в проекты по улучшению водохранилищ, повторное использование сточных вод, а также в научные исследования, способствующие созданию более устойчивых сельскохозяйственных систем для мелких фермеров.

В настоящее время дефицит водных ресурсов затрагивает более 40 процентов людей во всем мире.