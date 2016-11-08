На столичном озере Тельбин начали установку аэраторов для очистки воды (фото)

19:51, 08 ноября 2016
Природные ресурсы
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На озере Тельбин в Киеве коммунальные службы начали установку аэраторов.

Коммунальные службы начали установку аэраторов / facebook.com/DarnicaRysanovkaBereznyaki

Установленная система должна обеспечить очистку воды в озере и насытить ее кислородом.

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Об говорится в сообщении группы "Левый берег" на странице в Facebook.

"Отличная новость для любителей отдыха у озера Тельбин. Прогуливаясь у озера, не пугайтесь, это устанавливают аэраторы для очистки воды, чтобы мы могли купаться в чистом водоеме, ловить рыбу и сохранять экологию. Пока идет этап подготовки, установка аэраторов уже в ближайшем будущем", - сказано в сообщении.

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