В Киеве полиция будет защищать елки от незаконной вырубки
За хвойными деревьями, которые растут возле домов, а также в парках и скверах Киева, будет усилен надзор, чтобы не допустить их незаконную вырубку.
Об этом рассказал заместитель директора "Киевзеленстроя" Роман Гладуняк, передает Вечерний Киев.
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"Незаконная вырубка новогодних деревьев - это большая проблема. Мы постоянно говорим об этом с правоохранителями, и накануне Нового года у нас будет собрание на предмет того, чтобы патрульные полицейские усилили контроль. Абсолютно все елки находятся под риском быть срубленными, чтобы украсить чьи-то квартиры", - сказал Гладуняк.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении оценить ущерб государства от незаконной вырубки лесов и активизировать работу правоохранительных органов для наказания виновных в незаконных вырубках.