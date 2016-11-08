В Киеве полиция будет защищать елки от незаконной вырубки

Об этом рассказал заместитель директора "Киевзеленстроя" Роман Гладуняк, передает Вечерний Киев.

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"Незаконная вырубка новогодних деревьев - это большая проблема. Мы постоянно говорим об этом с правоохранителями, и накануне Нового года у нас будет собрание на предмет того, чтобы патрульные полицейские усилили контроль. Абсолютно все елки находятся под риском быть срубленными, чтобы украсить чьи-то квартиры", - сказал Гладуняк.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении оценить ущерб государства от незаконной вырубки лесов и активизировать работу правоохранительных органов для наказания виновных в незаконных вырубках.