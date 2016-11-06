В Одесской области правоохранители выявили 17 контейнеров леса незаконного происхождения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в области, сотрудники ГФС и Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках расследования уголовного производства установили, что на территории ООО «Ильичевский морской рыбный порт» находятся 17 металлических сорокафутовых контейнеров с лесопродукцией, экспортером которых является одно из лесных хозяйств.

Читайте такжеГослесагентство засадило новыми деревьями 90% прошлогодних вырубок

Согласно заключенным контрактам, покупателем данной продукции является предприятие из Доминиканской Республики. Но, согласно представленным таможенным декларациям, получателем продукции является другое предприятие-нерезидент.

«Кроме того, декларантом в таможенных декларациях указано, что в контейнерах находятся лесоматериалы необработанные и древесина для технологических нужд длиной 2 м. Но, согласно имеющейся информации, в указанных контейнерах находится лесоматериал «пиловочник» длиной 6 м», - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, как отметили в ведомстве, в указанных контейнерах товар не соответствует сведениям, указанным в декларациях, что свидетельствует о незаконном происхождении лесоматериала и подделки предоставленных таможенным органам документов о его происхождении.

На основании постановления следственного судьи на указанный лесоматериал общим объемом 616,12 кубических метров общей стоимостью почти 400 тыс. грн на текущей неделе наложен арест. Следственные действия продолжаются.