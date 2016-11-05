Канадские военные не нашли источник странных звуков в Арктике

О странном явлении рассказали жители Крайнего Севера: по их словам, звуки отпугивают диких животных, в том числе мигрирующих гренландских китов и тюленей, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По рассказам очевидцев, звуки похожи на жужжание или звук зуммера и раздаются уже в течение нескольких месяцев в проливе Фьюри-энд-Хекла близ Гренландии.

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В пятницу канадский военный самолет совершил облет обозначенного очевидцами района, но понять причину "акустической аномалии" исследователям не удалось.

"Экипаж ничего не обнаружил ни на поверхности, ни под поверхностью. Единственное, что заметили пилоты в исследуемой зоне - это два стада китов и шесть моржей", - сообщил Би-би-си представитель минобороны Канады.

В канадской прессе высказываются различные версии возникновения мистических звуков. Одни считают, что их источник - эхолокаторы, используемые геологоразведкой, другие полагают, что с помощью этих звуков экологи Greenpeace отгоняют морских животных от районов, где на них ведется промысел. Есть также мнение, что эти звуки издают военные субмарины.

Но ни одна из этих версий не получила подтверждения.

"Причина звуков остается под покровом тайны", - сказали в минобороны Канады.