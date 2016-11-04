Гослесагентство засадило новыми деревьями 90% прошлогодних вырубок

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«За первое полугодие текущего года коэффициент воспроизводства лесов (отношение восстановленных лесов к площади сплошных срубов) составляет 0,9 - за этот период на предприятиях Гослесагентства воспроизведения проведен на площади 44,9 тыс. га», - отметила пресс-служба.

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В частности, было высажено 32,2 тыс. га лесных культур, из которых 2,4 тыс. га новых лесов. Площадь естественного восстановления составила 12,7 тыс. га.

В комментарии УНИАН в пресс-службе Гослесагентства подчеркнули, что на данный момент проводится осенняя кампания по воспроизводству леса, по результатам которой будет сформирован отчет в конце года. Ведомство планирует высадить лес на территории, которая равна 100% площади срубов в 2015 году.

В Гослесагентстве отметили, что в 2015 году коэффициент воспроизводства лесов составлял 1,1, или 51 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Украине лесная охрана зафиксировала более 1,7 тыс. незаконных срубов, объем которых составил 24,1 тыс. куб. м, вследствие чего государству причинен ущерб на 84,7 млн грн. За нарушение Гослесагентство привлекло к дисциплинарной ответственности 1086 должностных лиц и уволило 108 служащих, в том числе некоторых руководителей лесозаготовительных предприятий.

В управлении Гослесагентства находятся 73% лесов страны. Остальные лесов принадлежат другим лесопользователям, которые, по официальным данным, в год вырубают около 1,5 млн кубометров леса.