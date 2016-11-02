В Кабмине подсчитали, где и сколько украинских лесов вырублено незаконно

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Сегодня достаточно данных для открытия масштабных уголовных дел и доведения их до суда. Сотнями гектаров вырубали леса и продавали "левый" лес. Но мы это остановим только тогда, когда виновные попадут за решетку. И это вызов для всей правоохранительной системы", - сказал Гройсман.

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"Мы посчитали, в каком лесничестве, сколько леса было вырублено, и мы будем ставить вопрос к правоохранительным органам посчитать убытки государству, обязательно возбуждать уголовные дела по таким правонарушениям", - заявил Владимир Гройсман.

Он предложил, чтобы через три месяца в правительство пришла информация о том, что происходит во всех лесных хозяйствах Украины, и как сработали правоохранители в части противодействия нарушению законодательства.

"Правительство подготовило интерактивную карту лесов Украины, которая показывает в каком лесничестве сколько вырублено", - написал глава правительства в своем "Твиттере".

Уряд підготував інтерактивну карту лісів України, яка показує в якому лісництві скільки було вирублено. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 2, 2016

При этом Гройсман напомнил, что подсчеты вырубок уже есть. "Я бы очень хотел, чтобы те, кто варварски вырубал украинские леса и занимался контрабандой, сидели в тюрьме. Это задача правоохранительной системы. Мы поможем посчитать до копейки все, что было уничтожено и продано на теневых рынках", - подчеркнул глава правительства.