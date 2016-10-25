В Минэкологии рассказали, какую территорию придется рекультивировать после "янтарных старателей"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на руководителя министерства Остапа Семерака.

«Сегодня перед Минприроды стоит экологическая проблема – рекультивация 2,6 тыс. гектаров земли, которая была повреждена во время добычи янтаря без соблюдения соответствующих норм природоохранного законодательства – УНИАН)», – сообщил Семерак.

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По словам министра, в правительстве уже создали рабочую группу, которая разрабатывает проект по рекультивации земель лесного фонда в результате незаконной добычи янтаря.

«Проблема нелегальной добычи янтаря лежит не в законодательстве Украины, а в ненадлежащем его исполнении. И здесь стоит говорить о повышении уровня ответственности, повышении штрафов и, соответственно, внесении изменений в законодательство в этом направлении», – добавил Семерак.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О добыче и реализации янтаря», который призван способствовать сокращению объемов незаконной добычи янтаря.

В середине июля Минэкологии сообщило, что отзывает все разрешения на добычу янтаря, выданные в 2015 году. В ведомстве отметили, что прекращают выдачу лицензий до тех пор, пока не будет разработан прозрачный механизм регулирования деятельности по добыче и реализации янтаря.

В феврале 2016 года Минэкологии выступило за скорейшее ужесточение ответственности за нелегальную добычу янтаря. По мнению заместителя министра Светланы Коломиец, право на добычу янтаря должны иметь не только государственные, но и частные компании с качественным оборудованием и технологиями, которые наносят минимальный вред природе. При этом компании для получения разрешения на добычу камня должны будут выполнить рекультивацию земель.

Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.