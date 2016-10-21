Бразильскую компанию обвинили в убийстве 19 человек в результате экологической катастрофы

21 сотрудника Samarco обвиняют в непредумышленном убийстве людей. Также им предъявлены обвинения в совершении ряда экологических преступлений, передает Русская служба Би-би-си.

Большинство обвиняемых - бразильцы. Также в числе тех, кому были предъявлены обвинения, двое американцев, француз, австралиец и гражданин ЮАР.

Обрушение дамбы на шахте на юго-востоке Бразилии произошло в начале ноября прошлого года. Жертвами аварии стали 19 человек. Ближайший к прорыву населенный пункт оказался практически весь затоплен реками грязи.

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Дамба сдерживала воду с токсичными отходами металлургической промышленности. Их разлив, по утверждению экологов, привел к загрязнению огромной территории, также загрязнению подверглись реки, находящиеся на этой территории.

По данным ООН, хлынувшая сквозь прорванные дамбы вода была токсичной. Загрязненная вода и грязь по реке Риу-Досе, которая является основным источником пресной воды для жителей региона, попали в Атлантический океан.

По мнению ряда экспертов, на устранение всех последствий может потребоваться несколько десятков лет.

Как сообщал УНИАН, в июне ООН и Интерпол опубликовали доклад о том, что в мире стремительными темпами растет число экологических преступлений.