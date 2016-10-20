Белогорское водохранилище в аннексированном Крыму стремительно мелеет - СМИ

Как сообщает Крым.Реалии, на голом дне водохранилища наблюдаются скопления раковин от вымерших пресноводных моллюсков, когда-то населявших водоем и очищающих его воду. Гибель моллюсков произошла вследствие рекордного снижения уровня воды в водохранилище в этом и прошлом году.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму продолжает мелеть Белогорское водохранилище

Верховье Белогорского водохранилища полностью высохло еще в сентябре. Там осталось только русло реки Биюк-Карасу, в долине которой расположено водохранилище. Процесс обмеления водохранилища продолжается, несмотря на похолодание и октябрьские дожди.

Повышенная потребность в пресной воде Восточного Крыма приводит к обезвоживанию его «водных доноров» – Белогорского и Тайганского водохранилищ. Уровень воды в водохранилищах падает из-за постоянного сброса вод для пополнения Северо-Крымского канала.

Подобная ситуация с высыханием Белогорского водохранилища возникала и в прошлом году, но гораздо позже – в декабре.

Река Биюк-Карасу, что пополняет местные Белогорское и Тайганское водохранилища, берет начало с крупнейшего в Крыму источника Карасу-Баши, который питается карстовыми водами большого плато Караби-Яйла. Поэтому эти водохранилища всегда были достаточно полноводными.