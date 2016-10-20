На Буковине создадут центр по воспроизводству аборигенных видов рыб

Как отмечает прес-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, национальный природный парк «Хотинский» (Черновицкая область) начал реализацию программы воспроизводства аборигенных видов рыб на Днестре.

Как рассказал заместитель директора по научной работе НПП «Хотинский», президент Буковинского общества естествоиспытателей, кандидат географических наук Виталий Коржик, на базе НПП «Хотинский» при поддержке меценатов планируется создание Центра по воспроизводству аборигенных видов рыб.

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В этом году начаты работы по формированию его материально-технической базы на одном из участков Днестровского водохранилища. Кроме того, экспериментальную партию подрощенных мальков стерляди 1 октября уже было выпущено в водохранилище на постоянное проживание.

Программы по воспроизводству аборигенных видов рыб на Днестре присоединились также Департамент экологии и туризма Черновицкой ОГА, областная организация Украинского общества охраны природы, Институт биологии, химии и биотехнологии Черновицкого национального университета, а также областная экологическая организация Буковинское общество естествоиспытателей, которая выиграла грант под реализацию проекта «Создание первого репродуктивного центра для воспроизводства аборигенных видов рыб на Днестре».