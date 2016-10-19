В Одесскую область доставили стадо водяных буйволов для улучшения экосистемы дельты Дуная

Как сообщили УНИАН организаторы проекта, идея восстановить поголовье буйволов в Придунавье принадлежит одесскому «Центру региональных исследований» (ЦРД), который осуществляет проект под названием «Операция «Буффало», вместе с Национальным экологическим центром Украины (НЭЦУ) в рамках проекта Climate Forum East II (CFE II).

Экспериментальное стадо (14 голов) 16 октября прибыло из Закарпатья в поселок Орловка, который располагается в регионе дельты реки Дунай.

По словам старшего научного сотрудника ЦРД Олега Дьякова, водяные буйволы выполняют много экологических функций и должны способствовать улучшению состояния пойменных экосистем дельты Дуная и Придунайских озер.

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«Они являются естественными мелиораторами, поддерживающими водные протоки, поедая водную растительность и расчищая заиленные участки. При отсутствии открытой воды животные могут самостоятельно выкапывать небольшие озера, которые привлекают диких птиц, пресмыкающихся и беспозвоночных, служат очагами биоразнообразия», - отметил Дьяков.

Кроме того, эти животные более приспособлены к новым условиям, прогнозируемым климатологами, а также менее уязвимы к заболеваниям.

Опыт по содержанию и обращению с буйволами предоставил немецкий лесник-эколог Мишель Якоби, который переехал из Германии в Украину, чтобы восстановить поголовье буйволов и способствовать сохранению агро-биоразнообразия Карпатских гор.

Отмечается, что создание экспериментального стада буйволов станет примером применения новых видов деятельности на территориях, которые сейчас неэффективно используются, не подходят для сельхозпроизводства и для выпаса другого скота.

В настоящее время буйволы обживаются на новом месте.

Предполагается, что они будут привлекать туристов и рассматриваются как один самых интересных объектов для наблюдения в экологическом парке, который создается вблизи Орловки в пойме водно-болотного угодья международного значения «Озеро Картал».

Местное население также будет привлечено к обслуживанию парка, в частности, для приема туристов, охраны, выпаса буйволов, получения молока, и лимитированного производства молочной продукции.

В парке будет создано 5 рабочих мест (гиды, пастух, охрана, производство сыра). Кроме того, местных жителей привлекут к использованию энергетического потенциала парка и заготовки биомассы (ивы и тростника).

Как пояснили в ЦРД, ранее буйволов было много в южной Европе, однако в ХХ веке их численность значительно сократилась. До сих буйволы в Украине жили только в заповеднике Аскания Нова и на фермах Закарпатья.

Справка УНИАН. Экспериментальное стадо буйволов создается в рамках проекта «Комплексное использование ресурсов пойм», который реализуется в рамках проекта Climate Firum East II. Последний призван объединить общественные организации, повысить их эффективное участие в диалоге с властью по вопросам адаптации к изменению климата.

Проект реализуется в пяти странах: Армении, Грузии, Беларуси, Молдове и Украине. Всемирный фонд природы WWF обеспечивает экспертную поддержку и координирует реализацию проекта в Молдове, Украине и Беларуси. Украинский координатор проекта - Национальный экологический центр Украины. Финансирование - Евросоюза, ADA и Австрийского Красного Креста.