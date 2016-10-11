На Прикарпатье селяне выступают против незаконной вырубки леса (видео)

Как отмечается в сюжете ТСН, селяне уверяют, что из леса вывозят прежде всего ценный дуб.

При этом местные жители убеждены, что лесники прикрываются хорошо известными схемами – например, здоровые деревья выдают за сухостой или говорят, что здоровые деревья повалил сильный ветер и лес надо чистить. При этом пни срубленных деревьев пытаются сжечь или спрятать под ветками, чтобы их не заметили проверяющие.

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"Ну если идет нормальная рубка, зачем каждый пень накрывать ветками... зачем сжигать... Если это все законно, нормально проклеймировано, зачем это делать. Каждый пень", - рассказал один из местных жителей.

Люди уверяют, что на месте рубок были абсолютно здоровые дубы, как и те, что сейчас стоят рядом.

Еще один житель рассказывает, что здесь действует такой механизм: сюда заезжает бригада на пару дней с тракторами и все это режут, пока люди успеют начать бить тревогу.

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В свою очередь лесники убеждают, что все законно, а все эти пни – случайность, к тому же ни одна проверка, по их словам, еще ничего преступного не обнаружила.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года начальник Госэкоинспекции Ивано-Франковской области был уволен из-за уничтожения лесов Карпат.