В Украине наполненность рек снизилась до 20% от нормы - министр экологии

Об этом в интервью Тиждень.ua рассказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.

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По словам министра, такая ситуация сложилась из-за серьезных изменений в климате и влияния антропогенных факторов.

"Конечно, река имеет способность самоочищаться. Но стандарты самоочистки просчитывались от уровня воды 100%. Когда же он упал до 20%, а промышленность сбрасывает то, что рассчитано на 100%, то концентрация выбросов в пять раз превышена и это негативно влияет на окружающую среду", - рассказал Семерак.

По его словам, сегодня можно бороться только с последствиями, а не с причинами сложившейся ситуации.

"Совсем нет средств на работы, связанные с очисткой рек от заиления, на строительство новых и реконструкцию действующих очистных сооружений. И причин здесь много. С одной стороны, произошла децентрализация, в частности бюджетная, и 80% средств, которые ранее были в распоряжении министерства на осуществление этих работ, перешли в органы самоуправления, а 20% осталось у нас. Их львиную долю мы как раз направили на очистку, строительство и реконструкцию очистных и канализационных сооружений", - сказал Семерак.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, который позволит внедрить систему интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу.