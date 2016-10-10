Апелляционный суд Киева снял арест со скандального участка, на котором находится озеро Утиное

Об этом сообщили общественные активисты на странице в Facebook.

В свою очередь активисты заявляют, что сдаваться не намерены.

Отметим, в конце августа 2016 года Дарницкий райсуд Киева арестовал земельный участок на углу ул. Здолбуновской и ул. Тепловозной, на котором уже больше года длится конфликт между застройщиком КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и активистами, защищающими от уничтожения находящееся на участке озеро. Тем самым суд запретил строительство на данном участке.

Как сообщал УНИАН, новый виток противостояния начался 19 апреля 2016 года, когда на место скандальной стройки завезли титушек. В результате между активистами и титушками произошла драка.

Застройщик начал засыпать песком водоем, однако, по словам защитников участка, водоем - это озеро, а власти Киева и застройщик утверждают, со ссылкой на Институт генплана Киева, об отсутствии водоема на этом участке.

В свою очередь активисты заявляют, что из-за таких действий застройщика страдает флора и фауна района.