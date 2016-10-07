В Днепр выпустили несколько тонн рыбы для восстановления киевских водоемов (фоторепортаж, видео)

Как отмечают в пресс-службе КГГА, в последнее время Днепр потерял собственную струю – его перегородили дамбами, превратив в каскад водохранилищ. Вода в них мало проточная, а это способствует разрастанию водной растительности, которой покрыты сегодня сотни гектар столичной акватории.

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По рекомендации ученых для естественной биологической мелиорации в Днепр выпустили более чем 4 тонны молодняка растительноядных видов рыбы - толстолобик, белый амур, карп.

Но основным в мероприятии стал выпуск 1000 штук молоди стерляди (царской рыбы).

Как сообщал УНИАН, древнейшая река Европы и главная водная артерия Украины - Днепр - катастрофически мелеет. В центре Киева посреди реки можно стоять по пояс в воде.