Суд вернул в собственность государства 95 га леса, незаконно переданного предприятию Фирташа

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, на этой неделе прокуратура доказала в ВАСУ незаконность изъятия 95 га леса с целью последующей добычи на этой территории титановой руды.

Читайте такжеНа химзаводе Фирташа в оккупированном Крыму произошла авария: одна женщина погибла

Эту землю Житомирский облсовет в мае 2015 года передал ООО "Валки-Ильменит" для добычи титановой руды в Володарск-Волынском районе за счет земель коммунальной собственности. Прокуратура обжаловала это решение в интересах государства.

Как сообщал УНИАН, крупный производитель ильменитового концентрата "Валки-Ильменит» (Житомирская обл.) строит на Житомирщине новый ГОК, инвестировав на первом этапе в строительство около 74,5 млн грн.

Планируется, что новый комбинат «Стремигородський ГОК» будет специализироваться на добыче и обогащении ильменитовых руд. Реализация проекта позволит Group DF дополнительно перерабатывать 4,2 млн тонн руды в год.