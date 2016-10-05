На Тернопольщине пятые сутки продолжается тушение возгорания торфа
12:51, 05 октября 2016Природные ресурсы
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Возгорание торфа вблизи села Антоновка Шумского района Тернопольской области началось еще на прошлой неделе.
Пожарные продолжают тушить возгорание торфа на Тернопольщине / Фото ГСЧС в Тернопольской области
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, возгорание возникло 1 октября, в результате пожара сухой травы.
Общая площадь возгорания составила 4,7 га. Глубина горения – 0,7-1 м.
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К тушению пожарапривлечены силы и средства 5-й, 6-й, 7-й и 16-й государственных пожарно-спасательных частей управления: на месте происшествия работают 25 спасателей и 8 единиц техники, а также оперативные группы Шумского районного сектора Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.
Дополнительно для подвоза воды задействована вспомогательная техника.
Возгорание возникло еще 1 октября / Фото ГСЧС в Тернопольской области
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