На Тернопольщине пятые сутки продолжается тушение возгорания торфа

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, возгорание возникло 1 октября, в результате пожара сухой травы.

Общая площадь возгорания составила 4,7 га. Глубина горения – 0,7-1 м.

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К тушению пожарапривлечены силы и средства 5-й, 6-й, 7-й и 16-й государственных пожарно-спасательных частей управления: на месте происшествия работают 25 спасателей и 8 единиц техники, а также оперативные группы Шумского районного сектора Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Дополнительно для подвоза воды задействована вспомогательная техника.