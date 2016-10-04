Рада хочет передать выдачу разрешений на спецводопользование Госагентству водных ресурсов

За законопроект №3323 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера (специальное водопользование), в первом чтении проголосовали 246 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является улучшение условий ведения бизнеса путем устранения избыточной разрешительной нагрузки при оформлении права на специальное водопользование.

Инициатор законопроекта народный депутат Иван Рыбак в ходе выступления в парламенте сообщил, что разрешительные документы будут выдавать территориальные отделения Государственного агентства водных ресурсов, тогда как сейчас их выдают местные государственные администрации.

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«Предлагается предоставить полномочия по выдаче разрешений на специальное водопользование территориальным органам центрального органа исполнительной власти в сфере водного хозяйства - Государственного агентства водных ресурсов», - сказал депутат, добавив, что профильное агентство будет принимать более профессиональные решения, чем местные администрации.

Как сообщал УНИАН, Рада в мае в первом чтении поддержала законопроект, который позволит внедрить систему интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу.