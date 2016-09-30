Минприроды подготовило новую редакцию санитарных правил в лесах Украины

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерак, новые правила усовершенствуют и повысят качество санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах и обеспечат прозрачность и правомерность решений проведения в древостоях соответствующих санитарно-оздоровительных мероприятий, передает пресс-служба министерства.

"Мы получили промежуточную, но ключевую победу на пути сохранения всех лесов. Наконец были представлены и приняты на Правительственном комитете новые Санитарные правила леса. Этому решению предшествовала кропотливая работа специалистов и общественности. Долгие дискуссии и процесс согласования завершены. Следующий шаг за Кабинетом министров, который должен их принять", - отметил Семерак.

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Министр также отметил, что все правки и замечания специалистов Минприроды учтены.

Согласно новых правил сплошные санитарные рубки будут запрещены в различных видах заповедников, заказников, национальных природных парках, вокруг мест гнездования редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц.

Отбор деревьев для санитарных рубок в пределах природно-заповедного фонда будут проводиться с участием главного естествоиспытателя, а на территории и объектах природно-заповедного фонда при участии должностного лица ответственного за охрану окружающей природной среды предприятий, в ведении которых находятся такие территории и объекты.

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Кроме того, в пределах природно-заповедного фонда собственники лесов и постоянные лесопользователи должны будут представлять в орган исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства соответствующим территориальным органам Гослесагентства копии материалов проектов организаций территорий и объектов природно-заповедного фонда, регламентирующие осуществление мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов и решения научно-технического совета учреждения природно-заповедного фонда о целесообразности осуществления таких мероприятий.

Новые правила запрещают вырубка дуплистых, сухостойных, фаутных деревьев, что даст возможность обеспечить представителей фауны естественным укрытием.

Как сообщал УНИАН, ранее Минприроды обязало руководителей нацпарков и заповедников обнародовать планы проведения рубок.