У берегов Японии идет ко дну танкер с 400 тоннами химикатов (видео)
Танкер с 400 т гидроксида натрия терпит бедствие во Внутреннем Японском море к югу от берегов префектуры Ямагути.
Об этом сообщила в пятницу береговая охрана Японии, передает ТАСС.
По ее данным, находившиеся на борту четыре члена экипажа эвакуированы, они не пострадали. В настоящее время неизвестно, произошла ли утечка вредных химикатов в море.
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На кадрах телеканала NHK с места событий видно, что судно длиной 50 метров накренилось и частично ушло под воду. Специалисты выясняют, что стало причиной инцидента и есть ли пробоина в борту танкера.
Гидроксид натрия или каустическая сода - самая распространенная в мире щелочь. Химикат может вызывать раздражение слизистой оболочки и сильные ожоги кожи. Его пары также могут причинить вред дыхательной системе человека.
Гидроксид натрия активно поглощает пары воды из воздуха. Он хорошо растворяется в воде, выделяя при этом большое количество теплоты.