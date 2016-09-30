У берегов Японии идет ко дну танкер с 400 тоннами химикатов (видео)

Об этом сообщила в пятницу береговая охрана Японии, передает ТАСС.

По ее данным, находившиеся на борту четыре члена экипажа эвакуированы, они не пострадали. В настоящее время неизвестно, произошла ли утечка вредных химикатов в море.

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На кадрах телеканала NHK с места событий видно, что судно длиной 50 метров накренилось и частично ушло под воду. Специалисты выясняют, что стало причиной инцидента и есть ли пробоина в борту танкера.

Гидроксид натрия или каустическая сода - самая распространенная в мире щелочь. Химикат может вызывать раздражение слизистой оболочки и сильные ожоги кожи. Его пары также могут причинить вред дыхательной системе человека.

Гидроксид натрия активно поглощает пары воды из воздуха. Он хорошо растворяется в воде, выделяя при этом большое количество теплоты.