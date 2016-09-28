Опубликован трейлер фильма Ди Каприо об угрозе глобальной катастрофы

13:18, 28 сентября 2016
Природные ресурсы
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Опубликован трейлер документального фильма "Перед потопом" с участием Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо / REUTERS

Посвященный природе Земли фильм покажут 31 октября на канале National Geographic.

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В нем Ди Каприо, который выступил также продюсером, путешествует по разным странам и рассказывает о глобальной катастрофе, грозящей планете из-за загрязнения и разрушения окружающей среды промышленными корпорациями.

Как сообщал УНИАН, в феврале Ди Каприо получил свой первый Оскар.

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