Опубликован трейлер фильма Ди Каприо об угрозе глобальной катастрофы

Посвященный природе Земли фильм покажут 31 октября на канале National Geographic.

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В нем Ди Каприо, который выступил также продюсером, путешествует по разным странам и рассказывает о глобальной катастрофе, грозящей планете из-за загрязнения и разрушения окружающей среды промышленными корпорациями.

Как сообщал УНИАН, в феврале Ди Каприо получил свой первый Оскар.