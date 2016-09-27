Украина интересуется опытом Израиля в развитии оросительного земледелия - Порошенко
18:59, 27 сентября 2016Природные ресурсы
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Президент Петр Порошенко рассказал, что Украина заинтересована в опыте Израиля в развитии оросительного земледелия.
Украина интересуется опытом Израиля в сфере оросительного земледелия / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.
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"Мы договорились о практическом начала сотрудничества в научно-технической сфере, развитии туризма, сотрудничества в аграрной сфере. Особенно украинцев на юге интересует уникальный опыт израильтян в оросительном земледелии. И я уверен в том, что это очень быстро принесет свои плоды", - заявил Порошенко.
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